دعاء يبطل السحر.. جربه واحفظ نفسك

السحر عمل شيطاني خبيث يهدف إلى إيذاء الإنسان، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث التي تؤكد على قدرة الله تعالى على إبطال السحر، ومن ذلك قوله تعالى: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا" (الإسراء: 82).

دعاء يبطل السحر ردده وكن في أمان

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو سم " (رواه مسلم). وبناءً على ذلك، فإن الدعاء هو من أهم الأسباب التي يمكن أن تساعد على إبطال السحر، وذلك لأن الله تعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي يكشف الضر ويزيل الهم.

أدعية تبطل السحر

أوضحت دار الأفتاء عبر موقعها الرسمي أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن تبطل السحر، ومن أهم هذه الأدعية:

دعاء سورة البقرة: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" (رواه مسلم).

دعاء سورة الفاتحة: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم" (رواه الترمذي).

دعاء سورة الإخلاص: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قل هو الله أحد، والمعوذتين، ثلاث مرات قبل أن تنام، يكفيك من كل شيء" (رواه أبو داود).

دعاء سورة الفلق: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد" (رواه البخاري).

دعاء سورة الناس: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس" (رواه البخاري).

وقد كشف الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، في حلقة مسجلة نادرة له عن دعاء فك السحر، مؤكدًا أن السحر لا يصيب الإنسان إلا إذا أراد الله تعالى ذلك.

وأوضح الشيخ الشعراوي في تفسيره قول الله تعالى: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (سورة البقرة: 102)»، أنه ما دام البشر سيتعلمون ذلك، إذن كيف يحمي الحق سبحانه وتعالى خلقه من هذه المسألة؟، يكفي أن تعلم أن الله يقول «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك، واستنزفوك، وتركك الله لهم، لأنك اعتقدت فيهم.

كيفية الدعاء لإبطال السحر

يمكن الدعاء لإبطال السحر بأي دعاء، ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها عند الدعاء، ومنها: التوجه إلى الله تعالى بكل إخلاص وصدق، الحرص على الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، الدعاء بقلب خاشع ومليء بالأمل، الدعاء بصوت مسموع، الدعاء في أوقات الإجابة، مثل وقت السحر والفجر، التحصين من السحر.

سلوكيات المؤمن للحماية من السحر

يمكن الوقاية من السحر باتباع بعض الآداب والسلوكيات، ومنها: المحافظة على الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، الابتعاد عن المعاصي والذنوب، الحرص على التحصن بالأذكار والأدعية الشرعية، عدم التحدث عن الذات أو الآخرين بسوء، عدم قبول الهدايا أو الطعام من الغرباء.