أمطار ورياح تضرب عدة محافظات الأيام المقبلة.. «شوف منطقتك فيها»

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس الأيام المقبلة، بالإضافة إلى خريطة سقوط الأمطار، بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا يستمر لعدة أيام، إذ تشير التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء مع عودتها يوم الأربعاء 17 يناير والخميس 18 يناير على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة وخريطة سقوط الأمطار، أعلنت غرف العمليات أعلنت تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط»، إلى سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء والخميس تصل نسبتها إلى 30% على مدار اليوم.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الجمعة 19 يناير والسبت 20 يناير، إذ تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بداية من 4 فجرا حتى 9 صباحا.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الأحد 21 يناير عودة سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون بنسبة تصل إلى 40%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.