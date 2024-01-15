أحمد سعد يطرح البرومو الدعائي لأغنية «بعتذر لك» (فيديو)

طرح المطرب أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «بعتذر لك».

ونشر سعد برومو أغنية «بعتذر لك»، معلقا: «وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هتسبيه، قريبا».

أحمد سعد يطرح بوستر أغنية بعتذر لك

وطرح منذ أيام أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام البوستر الدعائي لأغنية بعتذر لك معلقا: «بعتذر لك …قريبا».

وانهالت عليه تعليقات الجمهور بالمباركة على الأغنية وإشادات بأغانيه التي تتميز بالطابع الدرامي.