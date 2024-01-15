سكرتير محافظ الأقصر يبحث مشكلات المواطنين في اليوم المفتوح

عقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، لقاء اليوم المفتوح، بحضور محمود فاروق، مدير إدارة خدمة المواطنين، بمشاركة مواطني الأقصر، للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

سرعة فحص الشكاوى

ووجه سكرتير عام محافظ الأقصر، المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

حل مشكلات المواطنين

وأضاف أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها يأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.