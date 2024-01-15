«القدس للدراسات»: نتنياهو يبتز الإدارة الأمريكية لإطالة عمره السياسي

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، إن ما يقال بالإعلام الأمريكي بشأن الخلافات بين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يتناقض مع الفعل الأمريكي في دعمها الكامل لإسرائيل في الحرب على فلسطين.

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بالفعل خلافات تكتيكية وأوامر لا يخضع لها نتنياهو وحكومته، وهو يستغل ويبتز الإدارة الأمريكية الضعيفة الآن من أجل إطالة عمره السياسي وبرنامجه المتطرف، ولكن هذه العلاقة تحولت بشكل بسيط بأن تكون عبئا إعلاميا وأخلاقيا وسياسيا وأمنيا أيضًا على أمريكا.

لغة خطاب بايدن الآن من أجل تحسين صورته

وتابع رئيس مركز القدس للدراسات، أن لغة خطاب بايدن الآن من أجل تحسين صورته أمام الجاليات الإسلامية والعربية في أمريكا ومن أجل قاعدته الشبابية في الحزب الديموقراطي وتحسين صورته الانتخابية أيضا، إذ أن شعبيته أصبحت ضئيلة أكثر من أي رئيس أمريكي منذ 15 عاما.

ولفت إلى أن أمريكا تريد حربا لها إيقاع لا تثير الرأي العام والاستنكار العالمي، أما إسرائيل تتصرف كوحش كاسر يريد الانتقام والرغبة في الإبادة لتحقيق مطامعه ومصالحه فقط، مشيرا إلى أن هناك تقارير أمريكية تؤكد أن هذه الحرب ستقضي على حكومة نتنياهو، إذ أنه محاصر من خلال الانتقادات العالمية والضغوط الداخلية من الأحزاب المعارضة والجمهور.