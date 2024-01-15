ناهد السباعي تحيي الذكرى الأربعين لوفاة والدتها برسالة مؤثرة

أحيت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، الذكرى الأربعين لوفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد السباعي، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة معلقة: «مامي لقد مر 40 يومًا بدونك، إنه أمر صعب للغاية ولكن ما الذي يجعلني أشعر أنني بخير أنني أعرف أنك في الجوار وأعلم أنك في مكان أفضل، أفتقدك كثيرًا يا صديقي الوحيد».

وأضافت: «اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها».

ناهد السباعي ترثي والدتها

وتحرص ناهد منذ وفاة والدتها على رثائها بشكل دائم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت مؤخرا: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة لها معنى من غيرك».