الكشف على 170 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالبحر الأحمر

أجرت قافلة طبية تابعة لإدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على 170 حالة مرضية، و44 فحوصات معملية للمواطنين بقرية الزعفرانة وعرب عايش التابعة لمدينة رأس غارب، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

قافلة طبية شمال البحر الأحمر

وكشف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، في بيان اليوم، عن نجاح أطباء قافلة طبية بصحة البحر الأحمر في إجراء الكشف الطبي على 170 حالة للمواطنين بقريتي الزعفرانة وعرب عايش شمال محافظة البحر الأحمر، وإجراء 44 من الفحوصات المعملية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تذليل العقبات أمام القافلة

كما أشار إلى تذليل جميع العقبات أمام القافلة ومتابعتها لتوفير جميع احتياجات الأطباء والأطقم الطبية بها، حيث كلف رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية في جميع التخصصات بقرية الزعفرانة وعرب عايش والمنظمة بواسطة مديرية الشئون الصحة بالمحافظة.