تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، حيث تم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1046 شاحنة، و50 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و531 شاحنة، و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، و515 شاحنة، و15 سيارة، بحسب اليبان.

تصدير 26 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، بينما تغادر السفينة «URANUS J» وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن، وهي «دليلة»، و«الحرية1»، و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت 3 سفن هي «دليلة»، و«الحرية2»، و«أمل».

تصدير 5 آلاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق

كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع، و385 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الأربع، وهي آور، وبريدج ، وكوين نفرتيتي وأيلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «PROJECT A»، وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى اليمن. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكبا بموانيها.