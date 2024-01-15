موعد نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس الابتدائي الترم الأول بالمحافظات

يتطلع الكثير من الطلاب لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي الترم أول بالمحافظات، خاصة بعد انتهاء الامتحانات مؤخرًا.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي ترم أول بالمحافظات

وأوضحت عدة مديريات للتربية والتعليم بالمحافظات، أن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي ترم أول بالمحافظات، سيكون في الأول من فبراير المقبل، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمحافظات

وأكدت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب أو من خلال الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم كما يلي:

- محافظة الدقهلية من هنا

- محافظة كفر الشيخ من هنا

- مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنا

- محافظة القليوبية من هنا - محافظة الإسكندرية من هنا

- محافظة القاهرة من هنا

- محافظة بني سويف من هنا

- محافظة الإسماعيلية من هنا

- مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا

- محافظة أسيوط من هنا

- محافظة الأقصر من هنا

- محافظة أسوان من هنا

- محافظة المنيا من هنا