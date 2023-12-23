بدأ العد التنازلي على انطلاق امتحانات نصف العام، بحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، وذلك بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم عقب اعتماد جداول امتحانات الترم الأول 2024 من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ من المقرر أن تنطلق الأربعاء 10 يناير المقبل وتستمر لمدة 5 أيام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، وموعد وضوابط الامتحانات.

موعد امتحانات الصف السادس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، إذ تبدأ الأربعاء 10 يناير وتنتهي الاثنين 15 من نفس الشهر، إذ تشهد 3 أيام منها امتحان مادتين للطلاب، ومادة واحدة في اليومين الآخرين.

جدول الصف السادس الابتدائي 2024

وحصلت «الوطن» على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 الفيوم والذي جاء كالآتي:

الأربعاء 10/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ 8:00 وينتهي 10:30 صباحًا، على أن يتم تخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدون امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 10:45 صباحًا وينتهي 12:15 ظهرًا.

الخميس 11/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث تبدأ 8:00 صباحًا وتستمر حتى 9:30 صباحًا.

السبت 13/1/2024: يودي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:00 صباحًا وحتى 9:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 9:45 وحتى الساعة 11:15 صباحًا.

الأحد 14/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة المهارات المهنية بدءًا من الساعة 9:45 وحتى الساعة 11:15 صباحًا.

الاثنين 15/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 8:00 وحتى الساعة 9:30 صباحًا.

ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وفيما يخص ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 فإنّها تتمثل في الآتي:

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليًا ويتم قبل انتهاء الفصل الدراسي.

- امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة لغات، والخاصة لغات، يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتين.

- امتحان مادة التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي قبل موعد هذا الجدول بوقتٍ كافٍ، والمتخلفين قبل موعد هذا الجدول بوقتٍ كافٍ.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.