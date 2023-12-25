جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في الفترة المسائية 

تشهد عدة مدارس بمحافظة الفيوم، انعقاد الامتحانات في الفترة المسائية، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية، التي تنطلق في شهر يناير المقبل وتستمر لمدة 5 أيام، ومن المقرر أنّ تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 12:30 مساءً وتستمر حتى 4:45 مساءً وفقًا للجدول.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية بمحافظة الفيوم، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بيان لها.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيانها، أنّ موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بالفترة المسائية، تبدأ الأربعاء الموافق 10 يناير المقبل، ومن المقرر أنّ تستمر لمدة 5 أيام وتنتهي يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر نفسه.

جدول الصف السادس الابتدائي 2024

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 للفترة المسائية بمحافظة الفيوم، كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، على أنّ تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء، إذ يبدأ من 12:30 مساءً وينتهي 3:00 مساءً، ثم يحصل الطلاب على استراحة ربع ساعة، وعقب ذلك يؤدوا امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 3:15 مساءً وحتى 4:45 مساءً.

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف ويبدأ 12:30 مساءً وتستمر حتى 2 مساءً.

- السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 12:30 مساءً وحتى 2:00 مساءً، يليه استراحة لمدة ربع ساعة، يعقبها امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 2:15 مساءً وحتى 3:45 مساءً.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، ويبدأ 12:30 مساءً وتستمر حتى 2:00 مساءً، ثم استراحة لمدة ربع ساعة، يليها امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف، تبدأ 2:15 مساءً وتستمر حتى 3:45 مساءً.

- الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ الساعة 12:30 ظهرًا ويستمر حتى 2:00 ظهرًا.