جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في القاهرة والمحافظات

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والمحافظات، والتي تبدأ في منتصف شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بأسيوط

السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولي لمدة ساعة ونصف، وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الفيوم

الأربعاء 10/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ 8:00 وينتهي 10:30 صباحًا، على أن يتم تخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدون امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 10:45 صباحًا وينتهي 12:15 ظهرًا.

الخميس 11/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث تبدأ 8:00 صباحًا وتستمر حتى 9:30 صباحًا.

السبت 13/1/2024: يودي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:00 صباحًا وحتى 9:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 9:45 وحتى الساعة 11:15 صباحًا.

الأحد 14/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة المهارات المهنية بدءًا من الساعة 9:45 وحتى الساعة11:15صباحًا.

الاثنين 15/1/2024: يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 8:00 وحتى الساعة 9:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بقنا

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالسويس

الخميس 11 يناير: الفترة الأولي مادة اللغة العربية والخط والإملاء وزمن اللجنة ساعتين ونصف، الفترة الثانية مادة التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: الفترة الأولى امتحان العلوم مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية امتحان مادة المهارات المهنية ومدة اللجنة ساعة ونصف

الأحد 14 يناير: الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعة ونصف، وفترة ثانية مادة ict لمدة ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة اللجنة ساعة ونصف

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الرياضيات ومدة اللجنة ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمطروح

- يوم 21 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- 23 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.

- 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بسوهاج

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 على النحو التالي:

- الثلاثاء 9 يناير: المهارات المهنية وlct

الخميس 11: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد: 14 يناير، الرياضيات والدراسات الاجتماعية

الثلاثاء: 2023/1/16 العلوم واللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالدقهلية

الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.

- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالقاهرة