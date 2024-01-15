إزالة بناء مخالف خلال حملة مكبرة في «العامرية أول» بالإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، استمرار أعمال تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح بمخالفة القانون أو القرارات المنظمة لأعمال البناء وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم وقوة.

إزالة بناء مخالف

وأشار رئيس حي العامرية أول، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحي تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، شن حملة مكبرة شارك فيها إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية، لإزالة أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط دور ثاني علوي بعزبة الهجانة خلف مسجد موافي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

الحرص على حياة المواطنين

وأوضح السيد موسى، إن حملات الحي مستمرة ولن تتوقف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف وتحقيق الانضباط بنطاق الحي وإلزام جميع المواطنين باحترام القانون وخاصة قوانين البناء التي من شأنها حماية حقوق الدولة والحرص على حياة المواطنين بضمان البناء بطريقة هندسية صحيحة تضمن سلامة المبنى.