«القاهرة» تجري قرعة علنية لتوزيع 51 محلا على سكان مدينة «معا»

أجرت محافظة القاهرة، قرعة علنية لتوزيع 51 محلا على سكان مدينة «معا» بالسلام والمخصصة لسكان مناطق بديل العشوائيات، وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور، واللواء إبراهيم عوض المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

تخصيص المحلات

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه جرى تخصيص المحلات بحق انتفاع إيجار شهري وعمل أنشطة خدمية لتشغيل العمالة واقتصار القرعة والتخصيص على سكان مدينة معا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأشار إلى أن القرعة تمت بحضور كل المتقدمين لمتابعة النتيجة أولا بأول.