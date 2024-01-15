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«القاهرة» تجري قرعة علنية لتوزيع 51 محلا على سكان مدينة «معا»

كتب:

وائل فايز
08:09 م | الإثنين 15 يناير 2024
جانب من القرعة

جانب من القرعة

أجرت محافظة القاهرة، قرعة علنية لتوزيع 51 محلا على سكان مدينة «معا» بالسلام والمخصصة لسكان مناطق بديل العشوائيات، وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور، واللواء إبراهيم عوض المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

تخصيص المحلات

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه جرى تخصيص المحلات بحق انتفاع إيجار شهري وعمل أنشطة خدمية لتشغيل العمالة واقتصار القرعة والتخصيص على سكان مدينة معا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأشار إلى أن القرعة تمت بحضور كل المتقدمين لمتابعة النتيجة أولا بأول.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.