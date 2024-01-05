سبب عدم زواج المذيع شريف مدكور حتى الآن.. ما علاقة الوسواس القهري؟

أثارت تصريحات المذيع شريف مدكور الأخيرة، عن أسباب عدم إقدامه على خطوة الزواج وإنجاب الأبناء حتى الآن، وعلاقة ذلك بمرض الوسواس القهري، اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدلى بها مؤخرًا خلال حلقة في برنامجه «شارع شريف» المعروض على شاشة تليفزيون الحياة.

تأثير التنمر على حياة شريف مدكور

«كنت حابب فكرة الجواز زمان، بس بعد لما اتشهرت مبقتش حاببها»، يقول شريف مدكور، موضحا أن تعرضه للتنمر واتهامه ببعض الأشياء المشينة، كان السبب الأساسي لتراجعه عن فكرة الزواج، حتى لا يُعرض زوجته وأبنائه للإساءة والشائعات: «مش عايز أتجوز ومراتي يتقالها جوزك كذا أو عيالي يتقالهم أبوكم كذا».

كان لحديث الناس وشائعاتهم الكثيرة تأثيرت سلبيا على حياة شريف مدكور، وفقًا لما ذكره خلال حديثه، ووصل به الحال إلى أنه عندما يذهب لأحد المطاعم مع أبويه يجعلهم يسبقوه في الدخول أو يسبقهم هو حتى لا يسبب لهم الإساءة، أو الشعور بالضيق، بسبب الأقاويل التي تترد حول حياته الشخصية وأسباب رفضه الزواج.

تربية الأبناء مسؤولية صعبة

«حتى لو اتجوزت مش هخلف»، بتلك الجملة استكمل تصريحاته، مؤكدًا أن تربية الأبناء مسؤولية كبيرة وصعبة لا يقدر على تحملها، وأن الأطفال يحتاجون إلى اهتمام ورعاية كبيرة لا يقدر على تقديمها إليهم، كما اعتبر نفسه ضمن الأشخاص المصابين بمرض الـ«OCD» أو الوسواس القهري، الذي سيشعره بالخوف المفرط على أطفاله، والتسبب في المشكلات والمتاعب لهم: «طيب ليه أجيب أطفال وأتعبهم معايا».