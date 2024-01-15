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أحمد بتشان يطرح أغنية «حلال على اللي يلاقيك»

كتب:

أحمد شعراني
08:56 م | الإثنين 15 يناير 2024
أحمد بتشان

أحمد بتشان

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديدة بعنوان «حلال على اللي يلاقيك» من كلمات عمر يحيى، وألحان  إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف ياسر خليل.

أحمد بتشان طرح مؤخرًا عددا من الأغنيات منها «زي القمر»، و«معايا طول الليل» وأغنية «هقول وأسمع»، وتعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء منهم ملاك عادل ومدين وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي، ولحن له الفنان أحمد صلاح حسني أغنية «هقول وأسمع».

كما طرح أغنية «أنا جيت»، والتي تصدر بها ترند يوتيوب، وحققت إشادات كبيرة على المستوى الجماهيري، وهي أغنية من ألحان مدين وكلمات محمد عاطف.

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