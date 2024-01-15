إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قاد الحملة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وتمكنت الحملة من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها فدان و6 قراريط، وذلك بنطاق قرية كفر عسكر التابعة لقرية إسحاقة، وقرية أبو تمادة التابعة لقرية دقلت.وقد جرت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

استمرار المتابعة على مدار اليوم

ووجّه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن جميع التعديات بقرى مركز كفر الشيخ، مع استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات جديدة.