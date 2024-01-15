تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الاثنين، من تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 22 قيراطا بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشطوط، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات.

تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

منع أي تعدٍ علي الأراضي الزراعية

وشدّد «نور الدين» على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

ووجه «نور الدين» باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.