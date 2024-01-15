«أزهرية مطروح»: 3212 طالبا يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن 3212 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمطروح سيؤدون غدا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وسط تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.

تجهيز 41 لجنة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن المنطقة أنهت جميع استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية بتجهيز 41 لجنة لاستقبال 3212 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وإتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

حظر الهاتف المحمول في اللجان

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أنه جرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان امتحانات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي، وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كل لتجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المنطقة بالشكل اللائق بها.

متابعة امتحانات الشهادات

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أنه بلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية 1830 تلميذا وتلميذة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 1830 طالبا وطالبة، موزعين على 41 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة، ويؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم غدا، على أن تنتهي امتحاناتهم الاثنين 22 يناير الجاري بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع لتلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في الفقه واللغة العربية ورقة أولى، ومادتي التفسير والحديث، وتنتهي امتحاناتهم الثلاثاء 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.