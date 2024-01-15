زوجة عمرو وهبة تدعمه بالعرض الخاص لفيلم «مقسوم»

حرصت زوجة الفنان عمرو وهبة، على دعمه في العرض الخاص لفيلم «مقسوم»، المقام حاليا بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

بينما حضرت الفنانة سارة عبد الرحمن، إحدى بطلات فيلم «مقسوم» منذ قليل، لحضور العرض الخاص.

وشهد العرض الخاص، تغيير لون السجادة من الحمراء إلى بنفسجي، ووضع الآلات الموسيقية، في إشارة منهم إلى أحداث العمل.

ويشارك في بطولة فيلم «مقسوم» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، نوران أبو طالب، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.