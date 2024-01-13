شيرين رضا تكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركتها في فيلم «مقسوم»: مطربة معتزلة

تشارك الفنانة شيرين رضا فى موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «مقسوم»، والمقرر عرضه في السينمات المصرية يوم 18 يناير الجاري.

شيرين رضا تكشف تفاصيل مشاركتها بفيلم مقسوم

وكشفت شيرين رضا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية مطربة معتزلة بعدما كوَّنت فرقة موسيقية وغنائية مع صديقتيها المقربتين، واللتين تجسدهما كل من الفنانة ليلى علوي وسما إبراهيم، وتتفرق بهن الحياة ولكنهن يجتمعن مرة أخرى.

وأضافت «رضا»، أنها تعتبر الفيلم حالة خاصة بالنسبة لها لأنه يجمعها لأول مرة مع الفنانة ليلى علوي، واستمعت بالعمل معها.

أبطال فيلم «مقسوم»

الفيلم من بطولة شيرين رضا، ليلى علوي، سما ابراهيم، ثراء جبيل، هاجر السراج وآخرين، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.