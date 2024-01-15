أمين الفتوى: الحديث عن الحقوق بين الأزواج يهدم الأسر المستقرة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن الحقوق بين الأزواج، نطاقه ساحات القضاء، لافتا إلى أن الحياة الزوجية المستقرة، تبنى على المعروف والمودة والرحمة، وليس الحقوق.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هتدور على حقك، هنتعب، لازم نخلي الأصل في الحياة الزوجية الفضل وليس العدل، ولا يفتح هذا الملف إلا في ساحات القضاء».

وأضاف: «أي زوج وزوجة بيبدأون حياتهم الزوجية، لازم يتعاملوا بالمودة والرحمة والمعروف، اللي يعرف يعمل حاجة يساعد بيها التاني عشان المودة والرحمة تزيد يعملها، وأوعى تيجي تقول حقي وحقك».

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداها أنها لديها خمس أبناء منهم ولدين يعاملوها بطريقة سيئة، وإنها اهتدت إلى إنها تحرمهم من الميراث، فما حكم الشرع في ذلك؟.

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «أولا لن تستيطع أن تحرمهما من الميراث، لأن الفلوس لم تصبح ميراثا بعد، ومش هتبقى ميراث إلا بعد الوفاة، وهي كده عاوزه تحرمهم من الهبة، هي حرة».

وتابع: «هي هتعمل الهبة اللي هي الشقة، لأبنائها البارين بها، طيب خلي نيتك عشان متأخديش ذنب إنك هتكأفئ دول على برهم، ومش عاوزه تحرمي دول من الميراث أو الهبة».