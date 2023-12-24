قوافل دعوية في مدارس السويس بالتعاون مع الأزهر الشريف

شهدت مدارس السويس، تنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتثقيفية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.

قوافل دعوية في مدارس القطاع الريفي بحي الجناين

أجرى مجموعة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عددًا من القوافل الدعوية في مدارس القطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس، في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم بالسويس خلال العام الدراسي 2023- 2024.

وتضمنت القوافل تنفيذ ندوات بعنوان «آداب الحوار في الاسلام»، خلال طابور الصباح إذ ألقى دروس الندوة الشيخ أحمد إبراهيم والشيخ محمود سليمان بحضور طلاب مدرسة زيد ابن الحارث للتعليم الأساسي، كذلك أقيمت ندوة بعنوان «القيم الإنسانية» وقد ألقى دروس الندوة الشيخ عبد اللطيف عبد المنعم محمود وذلك بمدرسة منشية الرجولة الابتدائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتحت رعاية ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس وبمتابعة فادية الصديق مدير عام الشئون التنفيذية.