‎يعد البحث عن رابط النتيجة الأولية لمسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم، من الأمور التي تشغل بال المشتركين في ال‎مسابقة، إذ أنهم من خلال الرابط يمكنهم معرفة موقف نجاحهم من عدمه في المسابقة والنتيجة الخاصة بهم بسهولة، وبدأ الاشتراك فيها من يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023.

مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم

وحول تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تصعيد 66782 متسابقًا، كالتالي:

- حصول المتسابقين على 80% فأكثر من الدرجة الكلية.

- تصعيد 41295 متسابقاً من مكاتب التحفيظ.

- تصعيد 24779 متسابقاً من المعاهد الأزهرية.

- من الرواق الأزهري جرى العمل على تصعيد 708 متسابقين.

ولمعرفة النتيجة الأولية للمسابقة على المتسابق الضغط على الرابط هنـا

مستويات الحفظ المعلنة من الأزهر الشريف

- المستوى الأول: حفظ القران الكريم كاملا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، حفظ القرآن الكريم كاملا.

- المستوى الثاني: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

- المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.