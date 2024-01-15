بدون تشفير.. تردد قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا

ينتظر ملايين المصريين من عشاق الساحرة المستديرة، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وقد تكون مباراة حاسمة، خاصة بعد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في المباراة الأولى بدور المجموعات، ونقدم لكم تردد قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا المقبلة.

تردد قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا

تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وإليك تردد قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا بدون تشفير، منها:

- قناة tvt التوجولية المفتوحة:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 275002

- قنوات TV 5.8:

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا

التردد: 12356 H

معدل الترميز: 7100

- قناة Ortb البينينية:

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

- قناة TRT (مفتوحة):

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

- قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة):

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تعادل المنتخب الوطني مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي كانت تقام على أرضية ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان، وسجل الهدف الأول اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والهدف الثاني سجله النجم محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء.