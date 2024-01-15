رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هيثم نبيل يقترب من 3 ملايين مشاهدة بأغنية «دب هب»

كتب:

ياسمين محمود
09:48 م | الإثنين 15 يناير 2024
هيثم نبيل

هيثم نبيل

تصدر المطرب هيثم نبيل من خلال أغنية «دب هب» تريند مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا؛ إذ تخطت 2 مليون مشاهدة على تيك توك في أول أيام طرحها، وتقترب حاليا من 3 ملايين مشاهدة.

«دب هب» تعد أولى أغنيات ألبوم «زي زمان» للمطرب والمحلن هيثم نبيل، وهي من كلمات كريم سامي، ولحن هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ألبوم زي زمان 

ألبوم زي زمان لهيثم نبيل مكون من 9 أغنيات، ومن المفترض أن تطرح ثاني أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن هيثم نبيل طرح مؤخرا عددا من التترات الناجحة مثل تتر مسلسل جعفر العمدة، والبرنس، ولؤلؤ، وتوبة، ونسل الأغراب، بالإضافة إلى فيلم هارلي.

اقرأ المزيد:

هيثم نبيل يطرح أغنية «دب هب» ضمن ألبومه الجديد «زي زمان» (فيديو)

هيثم نبيل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد «زي زمان»

هيثم نبيل يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد «زي زمان» 6 يناير

هيثم نبيل: حميد الشاعري صاحب الفضل في دخولي المجال الفني
بقلم ياسمين محمود