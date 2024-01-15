هيثم نبيل يقترب من 3 ملايين مشاهدة بأغنية «دب هب»

تصدر المطرب هيثم نبيل من خلال أغنية «دب هب» تريند مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا؛ إذ تخطت 2 مليون مشاهدة على تيك توك في أول أيام طرحها، وتقترب حاليا من 3 ملايين مشاهدة.

«دب هب» تعد أولى أغنيات ألبوم «زي زمان» للمطرب والمحلن هيثم نبيل، وهي من كلمات كريم سامي، ولحن هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ألبوم زي زمان

ألبوم زي زمان لهيثم نبيل مكون من 9 أغنيات، ومن المفترض أن تطرح ثاني أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن هيثم نبيل طرح مؤخرا عددا من التترات الناجحة مثل تتر مسلسل جعفر العمدة، والبرنس، ولؤلؤ، وتوبة، ونسل الأغراب، بالإضافة إلى فيلم هارلي.