السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة مايكل لودج السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، وذلك بغرض مناقشة أوجه التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد ولإنشاء مركز للتدريب المشترك بهدف تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

إنشاء مركز التدريب والبحوث المشترك

وصرح الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد بأن إنشاء مركز التدريب والبحوث المشترك بفرع المعهد بالإسكندرية بالتنسيق مع السلطة الدولية لقاع البحار لدعم قيامها بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق ببناء القدرات والبحث العلمي البحري والتعاون الدولي، والتعاون لتطوير تكنولوجيا الاستكشافات البحرية للثروات المعدنية، وكذلك تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى إجراء برامج بحثية تعاونية تتعلق بأحدث التطورات والاتجاهات المتعلقة بعلوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالبحث العلمي البحري في المنطقة.

تعزيز فرص وبرامج التدريب

تكمن أهمية المركز المشترك للتدريب والبحوث في تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية.

واختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس دورها المحوري وريادتها في مجال علوم البحار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إذ أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في المنطقة إذ أنه أنشى منذ 105 سنوات.