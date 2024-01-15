نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس 2024 بمحافظة الإسماعيلية.. جار التصحيح

بدأت مدارس الإسماعيلية رصد وتجميع درجات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024، والتي من المتوقع ظهورها بجميع المدارس خلال أسبوع تقريبًا.

موعد نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ستعلن النتيجة فورًا، وربما قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، المقررة الأربعاء 17 يناير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «جرى الانتهاء من تصحيح جزء كبير خلال الأيام الماضية، ويجري إعادة الرصد والتجميع في كل مدرسة لعرض النتيجة خلال أسبوع تقريبا على الإدارات التعليمية»، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس بمحافظة الإسماعيلية قبل نهاية يناير الجاري، على أقصى تقدير.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الإسماعيلية بعد غد الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي يوم 27 يناير الجاري، ثم البدء فورًا في عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتيجة.

وأكد الدكتور محمد بحيري أنه جرى الانتهاء من جميع تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية، وإعلان ارقام الجلوس وتعقيم وتطهير المدارس المخصصة للامتحانات، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية يجري تأمينها بالكامل لضمان عدم وقوع أي حالات غش.