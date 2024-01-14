«طوارئ الإسماعيلية»: انخفاض الحرارة وأمطار على مدن القناة وسيناء خلال ساعات

كشفت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، أن مدن القناة تشهد، غدًا الاثنين، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار على جميع محافظات المنطقة.

وأضافت في بيان، أنه يسود غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظة الإسماعيلية، شديد البرودة ليلا، لتكون درجات الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

أمطار متوسطة علي المحافظات

وأوضحت الشبكة الوطنية للطوارئ أنه من المتوقع سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الإسماعيلية، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذّرت من حالة الطقس البارد والأمطار، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وتخفيض سرعة السيارات حال التحرك على الطرق السريعة والصحراوية.

شبورة على الطرق

وتوقعت شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية: «الإسماعيلية- السويس الصحراوي، والإسماعيلية- بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية- القاهرة الصحراوي.