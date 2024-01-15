«تعليم الإسماعيلية»: تعقيم المدارس وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الاسماعيلية، الانتهاء من تعقيم وتطهير كل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في المدارس والإدارات التعليمية المختلفة الموزعة علي مراكز المحافظة.

وقال مدير «تعليم الإسماعيلية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عملية التعقيم تستهدف تطهير المدارس لمنع انتشار أي فيروسات خاصة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم مراعاة المسافات بين أماكن الطلاب في الامتحانات.

وأكد «بحيري»، إعداد فريق للمتابعة والإشراف على إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بإشراف وكيل تعليم المديرية، والعمل على حل أي مشكلة وتذليل العقبات طوال إجراء العملية الامتحانية.

غرفة طوارئ طوال الامتحانات

وقال «بحيري»، إنه تم تشكيل وتكوين غرفة عمليات رئيسبة في مديرية التربية والتعليم، وربطها بـ7 غرف فرعية في الإدارات التعليمية للمتابعة مع المدارس طوال اسبوع الامتحانات.

واضاف، أن امتحانات امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية 2024 تنطلق الأربعاء 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والاملاء وتنتهي الأربعاء 27 من نفس الشهر بامتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تأمين لجان وكنترولات الصف الثالث الإعدادي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسماعيلية، تأمين جميع لجان المحافظة والكنترولات التي يتم فيها التصحيح من قبل قوات الشرطة بتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية.

وأشار، إلى بدء التصحيح فور الانتهاء من كل مادة على حدة، لبدء أعمال التجميع وإعادة الرصد فور الانتهاء من عملية التصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت، موضحا أن جميع مدارس الإسماعيلية يُجرى تعقيمها وتطهيرها بشكل يومي على مدار أيام الامتحانات، للحفاظ علي صحة الطلاب ومنع انتشار اي فيروسات.