رفع 420 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع وميادين الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة بمحافظة الإسماعيلية، في رفع وإزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة من الميادين والشوارع في المدينة والمراكز والقرى التابعة لها.

حملات نظافة مكبرة في الإسماعيلية

وبحسب إحصائيات المراكز والمدن الرسمية، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية 47 طنا من القمامة من قريتي الحجاز وعين غصين، فيما تم رفع 38 طنا من مدينة المستقبل، مع استمرار الحملة على مدار اليوم في مناطق مساكن مبارك والـ600 وحدة والمعهد الديني ومساكن البنك ومجلس المدينة.

كما نفذت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، حملة تمكنت من جمع ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من عموم الحي، بحمولات بلغت 80 طن قمامة تقريبًا، بمناطق البهتيني وطريق البلاجات وطريق المحطة الجديدة وشارع سوريا وشارع محمد علي وشارع السلطان حسين.

رفع القمامة من شوارع مدينة القنطرة

وفي مركز ومدينة القنطرة تمكنت حملة داخل المدينة وقرى البياضية والرياح من رفع ما يقرب من 76 طن قمامة ومخلفات من نطاق القرى والمركز، فيما تم رفع 179 طن من قرى فايد وأبوسلطان وسرابيوم وهويس سرابيوم وفنارة وكسفريت.