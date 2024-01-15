انطلاق قافلة طبية بقرية أبو سلطان في الإسماعيلية.. تضم 9 عيادات

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قافلة طبية مكبرة مجانية في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، تضمنت عددا من التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج الطبي اللازم لهم.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة جرى تدشينها في مركز شباب أبو سلطان، وتشمل 9 تخصصات طبية إلى جانب قوافل توعوية للمواطنين في العديد من القضايا كالصحة الإنجابية ومشروع التأمين الصحي الشامل.

علاج مجاني للمواطنين

وأوضح الدكتور علي حطب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القافلة إلى جانب الكشف الطبي تضم صيدلية بها 80 صنفا دوائيا، فيما تشمل التخصصات الطبية الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

وأضاف أن القافلة تستهدف دائما الأماكن الأكثر احتياجا للوصول إلى الأسر في أماكن إقامتهم في القرى والعزب البعيدة عن المستشفيات إلى جانب استهداف كبار السن ومنحهم العلاج اللازم لهم وإحالة الحالات التي تحتاج لرعاية أكثر إلى المستشفيات.

وأكد «حطب» أنه تحال أي حالة تحتاج إلى جراحات إلى المستشفيات المتخصصة تحت رعاية مشروع التأمين الصحي الشامل ليتم تقديم الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.