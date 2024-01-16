الاحتلال الإسرائيلي يقلّد الفصائل الفلسطينية ويبني نفقا تحت الأرض.. ما القصة؟

بعد زيادة التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني، الذي يتمركز جنوب لبنان، عمدت إسرائيل إلى تقليد الفصائل الفلسطينية في بناء نفق تحت الأرض، من أجل تفادي خسائر كبيرة.

مستشفى تحت الأرض

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استعداد إسرائيل لبناء مركز طبي تحت الأرض يستوعب 2200 مريض، وتسمى المستشفى «رمبام» في مدينة حيفا الساحلية المنفذ الإسرائيلي الوحيد المطل على البحر الأحمر، ويتم تجهيز المستشفى حال تصاعد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

متى بدأت إسرائيلية بداية بناء المستشفى ؟

وعملت إسرائيل على بناء هذا المستشفى، بعد أن كانت مجرد جناح لموقف سيارات منذ عام 2006 عند انتهاء الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، الذي يتمركز على حدود إسرائيل الشمالية، في ظل تصاعد بين الطرفين، عقب لجوء إسرائيل إلى اغتيال قادة في الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان، وبعدها قتل القيادي في حزب الله وسام الطويل، مع استمرار الحرب المسيرات بين الحزب، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تعليق مدير المستشفى

بدوره، علق المدير العام لمستشفى رمبام، مايكل هالبرتال، مبينا أن الجميع سيكون آمن إذا تم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله، وسط محاولات إسرائيلية لتجنب اندلاع جبهة حرب ثانية على الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

يشار إلى أن إسرائيل نفذت إجراء لأكثر من 115 ألف إسرائيلي من الشمال بسبب التوترات المستمرة، فيما قتل 12 جندي و7 مدنيين وتم إصابة 170 إسرائيلي، نتيجة إطلاق صواريخ حزب الله، الذي قتل منه نحو 150مقاتل و20 مدني لبناني.