5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

ينتظر ملايين المصريين من محبي كرة القدم، متابعة المنتخب المصري في أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب موزمبيق، المقرر إقامتها على استاد فيلكس أوفوي بوانيي في العاصمة أبيدجان.

موعد مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا

وترصد السطور التالية 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا وموعد المباراة، التي تعد الأولى في دور المجموعات، وتقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق

يهتم محبو كرة القدم المصرية والعربية خاصة محبي المنتخب المصري، خاصة غير المشتركين في قنوات بين سبورت الناقل الحصري الفضائي للبطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا عبر قمري نايل سات وسهيل سات، بمعرفة القنوات المجانية لمشاهدة لقاء مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا، والمنقولة على بعض القنوات الأوروبية المفتوحة عبر أقمار صناعية أخرى، وتضمنت قنوات.

- تردد قناة الـ4 العراقية الرياضية التي تبث على القمر الصناعي نايل سات (11334- الاستقطاب هو H- معدل الترميز 27500).

- قنوات أوروبية وأجنبية تضم (5Sport hd - 5Plus HD- 5Stars HD- 5Live - 5Live HD) عبر القمر الأوربي Amos 4W على تردادت (10840- عمودي - معدل الترميز 30000).

- قناة sport digital على القمر الصناعي Amos 4W، على تردد (11185 dvb-s2 - معدل الترميز 22000 - عمودي).

- قناة Solo Calcio، وذلك عبر تردد (11179 - معدل الترميز 27500 - أفقي) وذلك عبر القمر الصناعي الأوربي Hotbird 13E.

- قناة SPORT TV 1 HD، وذلك عبر تردد (12246 - أفقي - الترميز 27500)، على القمر الصناعي هيسباسات Hispasat 30W.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية ضد نظيره الغاني الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساء.