5 مشروبات للتخلص من برودة الجسم في الشتاء.. تحمي من نزلات البرد

مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل، يشعر الكثيرون ببرودة في الجسم خاصة الأطراف، نتيجة ضعف تدفق الدم بالجسم خلال فصل الشتاء، وللتغلب على هذا الشعور، هناك 5 مشروبات تساعد على رفع حرارة الجسم والحفاظ عليه رطبا، وفق الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية.

5 مشروبات للتخلص من برودة الجسم

أخصائي التغذية العلاجية، أكدت لـ«الوطن»، أن هناك 5 مشروبات للتخلص من برودة الجسم، ونصحت بتناولها في الشتاء، وهي كالتالي:

1- شاي الزنجبيل.

شاي الزنجبيل الطازج يعطي نكهة حارة تساعد على التخلص من برودة الجسم، فضلا عن حمايته من نزلات البرد الشتوية، كما يخفف من اضطراب المعدة.

2- الشاى الأخضر

الشاي الأخضر، هو واحد من بين 5 مشروبات تساعد على التخلص من برودة الجسم، فهو مشروب صحي يحفز وظائف الجسم لزيادة تدفق الدم، وهو ما يجعلك تتخلص من البرودة.

3 - الشوكولاتة الساخنة

من بين أكثر 5 مشروبات تساعد على التخلص من برودة الجسم، هو الكاكاو أو الشوكولاتة الساخنة التي تعمل على تدفئة الجسم والأطراف.

4- القهوة

تعمل القهوة على تدفئة الجسم والتخلص من البرودة خلال الشتاء، ويجب مراعاة عدم الإفراط في تناولها.

نصائح للتخلص من برودة الجسم

ونصحت أخصائي العلاج الطبيعي، بضرورة غلق الأبواب لتجنب الشعور بالبرودة بعد غروب الشمس، فضلا عن اتباع نظام غذائي صحي لتعزيز مناعة الجسم، إضافة إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية.

ونصحت بضرورة الحرص على تناول الفيتامينات، التي تعزز مناعتك، وتتواجد بكثرة في الفاكهة والخضروات، مع ضرورة الابتعاد عن التوتر، لأنه يزيد من الشعور ببرودة الجسم، وينصح بارتداء الملابس الثقيلة متعددة الطبقات، للحفاظ على حرارة الجسم.