«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن فصل الشتاء وتحدد 5 مشروبات مهمة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن فصل الشتاء، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على المواطنين خلال فصل الشتاء العمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم، للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

5 مشروبات تعمل على تقوية الجهاز المناعي

وحددت وزارة الصحة والسكان 5 مشروبات تعمل على تقوية الجهاز المناعى وجاءت على النحو التالى :-

- القرفة

- عصير الليمون مع العسل

- حمص الشام

- عصير الجزر مع البرتقال

- الزنجبيل

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية، وقالت الاطفال وكبار السن والسيدات الحوامل والأشخاص المصابين بضعف المناعة، لافتة الى أهمية تقوية الجهاز المناعى من خلال المشروبات وكذلك التطعميات الخاصة بالفيروسات ومنها لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتابعت الوزارة، على المواطنين عدم التخوف من الحصول على اللقاحات، فالأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير، موضحة أن الأعراض الجانبية لا تحتاج الى طبيب بل تحتاج الى يومين لا أكثر.