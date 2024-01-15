عدم دفع النفقة الزوجية أو سداد الجمعية.. أخطاء تمنعك من الحصول على قرض

ذكر المسؤول المصرفي وليد عادل، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض، والتي ربما تكون غير متوقعة تعرضهم لتقييم ائتماني سلبي في البنوك، ويمكن أن تجعلهم غير قادرين على الحصول على قرض أو بطاقات ائتمانية.

وقال وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ما يسمى بالايسكور أو I score، وهو تقييم ائتماني أو ملف، يتم عمله لأي عميل في البنوك، وعبارة عن جمع المعلومات عنه من بيانات إحصائية والتزاماته في تسديد الديون أو الأقساط سواء في القروض أو البطاقات الائتمانية بشكل عام أي السابقة أو الحالية.

ما هو الإيسكور؟

وأضاف المسؤول المصرفي، أنه يتم فتح هذا الملف عندما يعمل العميل على طلب قرض لأول مرة، وترسل البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني ويتم تحديد مستوى الإيسكور بين أرقام تتراوح بين 400 و850 نقطة، الأعلى من هذه الأرقام يكون مؤشر إيجابي والأقل يكون سلبي ويصعب عليه الحصول على القرض.

أخطاء تضعك في القائمة السلبية

وتابع أن في حال تم وضعه في القائمة السلبية من الممكن أن يمنع تمامًا من الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن أكثر الأخطاء التي يقع فيها العميل وتعرضه للتقييم السلبي، عدم سداد الأقساط في الموعد المحدد، وعندما يكون عليه متأخرات.

واستكمل وليد حديثه بأن من أغرب الأخطاء التي لا يتوقعها العديد من الأشخاص، هو عدم دفع النفقة الزوجية، أو الاشتراك في الجمعيات المتوفرة على تطبيقات الهاتف المحمول كونها عبارة عن تمويل، وعدم الالتزام في سداد المتأخرات.