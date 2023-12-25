لو متعثر في سداد قرض.. مصرفي يكشف الحل في 6 خطوات

يتعرض بعض العملاء في البنوك المصرية، إلى عدم قدرتهم على سداد القرض، لذا يقدم الخبير المصرفي وليد عادل، كيفية التصرف في هذه المشكلة من خلال 6 خطوات نرصدها في السطور التالية.

ذكر عادل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تجاوز أزمة عدم القدرة على سداد القرض من خلال بعض النصائح كما يلي.

حل مشكلة التعثر في سداد قرض

- يجب تقييم الوضع من خلال مراجعة الحالة المالية، وتحديد المبلغ النقدي الذي لا يمكنك سداده ومعرفة إجمال المبلغ المتبقي للانتهاء من سداد القرض.

- التواصل مع البنك الخاص بك، مع شرح لهم مشكلتك المالية، لأن من الممكن أن يكون لديهم خيارات لك تناسبك، على سبيل المثال إعادة جدولة القرض أو مد فترة السداد.

التفاوض مع البنك

- التفاوض مع البنك الخاص بك للوصول إلى حل مناسب على سبيل المثال تخفيض مبلغ السداد الشهري وتمديد الفترة.

- البحث عن مصادر مالية أخرى من أجل إمكانية سداد القرض، مثل منح أو قروض صغيرة.

- استشارة محامٍ متخصص في الأمور المالية لمعرفة النصائح القانونية.

- البحث عن برامج إعادة تمويل، وتكون متوفرة للعملاء المتعثرين في سداد القروض، وهي تعمل على استبدال القرض الحالي لآخر جديد، بشروط ملائمة بشكل أكبر مثل فائدة أقل أو مدة سداد أطول.

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