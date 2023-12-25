رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

لو متعثر في سداد قرض.. مصرفي يكشف الحل في 6 خطوات

كتب:

منة العشماوي
06:20 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
سداد القرض

سداد القرض

يتعرض بعض العملاء في البنوك المصرية، إلى عدم قدرتهم على سداد القرض، لذا يقدم الخبير المصرفي وليد عادل، كيفية التصرف في هذه المشكلة من خلال 6 خطوات نرصدها في السطور التالية.

ذكر عادل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تجاوز أزمة عدم القدرة على سداد القرض من خلال بعض النصائح كما يلي.

حل مشكلة التعثر في سداد قرض

- يجب تقييم الوضع من خلال مراجعة الحالة المالية، وتحديد المبلغ النقدي الذي لا يمكنك سداده ومعرفة إجمال المبلغ المتبقي للانتهاء من سداد القرض.

- التواصل مع البنك الخاص بك، مع شرح لهم مشكلتك المالية، لأن من الممكن أن يكون لديهم خيارات لك تناسبك، على سبيل المثال إعادة جدولة القرض أو مد فترة السداد.

التفاوض مع البنك

- التفاوض مع البنك الخاص بك للوصول إلى حل مناسب على سبيل المثال تخفيض مبلغ السداد الشهري وتمديد الفترة.

- البحث عن مصادر مالية أخرى من أجل إمكانية سداد القرض، مثل منح أو قروض صغيرة.

- استشارة محامٍ متخصص في الأمور المالية لمعرفة النصائح القانونية.

- البحث عن برامج إعادة تمويل، وتكون متوفرة للعملاء المتعثرين في سداد القروض، وهي تعمل على استبدال القرض الحالي لآخر جديد، بشروط ملائمة بشكل أكبر مثل فائدة أقل أو مدة سداد أطول.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل قرض السيارة من البنك الزراعي.. سداد الأقساط على 7 سنوات

تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات

تفاصيل قرض السيارة في 3 بنوك مصرية.. فترة سداد تصل إلى 10 سنوات

فترة سداد حتى 30 سنة.. تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك cib

أهم المعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد حتى 7 سنوات
بقلم منة العشماوي