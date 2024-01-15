موعد توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي، غدا الثلاثاء، على أن تبدأ الامتحانات الخميس 18 يناير الجاري.

أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد استلام أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، سيبدأ عقب انتهاء امتحانات فصول النقل، على أن تكون أرقام الجلوس متاحة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كل في نطاق مدرسته التابع لها.

انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 13 إدارة

وأضاف المصدر، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ، ستنطلق صباح الخميس 18 يناير، وذلك في نطاق 13 إدارة تعليمية بمدارس قرى ومراكز المحافظة.