محافظ كفر الشيخ: تدريب 33 شخصا على نظم دعم القرارات الذكية

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع فعاليات البرنامج التدريبي على نظم دعم القرارات الذكية، بهدف صقل وتنمية مهارات 33 متدربا من جميع مراكز ومدن الإقليم والمديريات الخدمية، على مدار يومين، وذلك بمقر مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

محاور الذكاء الاصطناعي

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن البرنامج التدريبي يتطرق إلى محاور الذكاء الاصطناعي، وكذلك أهميته في نظم دعم القرارات الذكية، علاوة على تأمين البيانات والمعلومات الخاصة ببيئة العمل، وذلك على نطاق الإدارات والقطاعات الحكومية في كفر الشيخ.

استخدام التكنولوجيا المتقدمة لإنجاز العمل

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى استخدام التكنولوجيات المتقدمة، والتي تعمل علي إتاحة البيانات للوصول منها إلى معلومات لتصبح مكونا أساسيا في اتخاذ القرارات الذكية، لخدمة التنمية المستدامة.

وأكد أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في عملية صناعة وتكوين القرارات الإدارية خالية من أي خطأ، لافتا أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على القرارات الإدارية بما يحقق طفرة كبيرة، وذلك ضمن رؤية مصر خلال خطة التنمية المستدامة 2030.