وكيل «صحة مطروح» يناقش إجراء الجراحات للمنتفعين بالتأمين في مستشفيات المحافظة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمطروح، في إحالة المرضى ممن لهم تأمين لتقديم الرعاية الصحية لهم بمستشفيات المحافظة، خاصة إجراء العمليات الجراحية بدلاً من تكبد مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، دراسة المعوقات والمقترحات لتوفير احتياجات المرضى وأهالي المحافظة فيما يخص القطاع الصحي، مع مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتورة رباب محمود.

تعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي

وعقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، جلسة نقاشية تنسيقية مع مدير التأمين الصحي بمطروح، والدكتور محمد علي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وجرى مناقشة كل المواضيع التي تعزز الاستفادة من الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة، والخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي والتنسيق من خلال غرفة طوارئ المديرية للحالات التي تحتاج إلى إحالة خارج المحافظة، حرصا على توفير الرعاية الطبية اللائقة.

ونوه وكيل وزارة الصحة إلى اهتمام وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على راحة المنتفعين واستعداد للتدخل المباشر والسريع وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المحافظة بمختلف المراحل العمرية.

كما وجه بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتلافي أي معوقات وتذليل العقبات والتعاون المشترك بين المسؤول الإعلامي بمديرية الصحة والتأمين الصحي لنشر وعمل الدعاية الكافية لجداول التشغيل والخدمات الطبية المقدمة من خلال التأمين الصحي بالمحافظة، والاتفاق على عقد جلسة أخرى تضم عددا من قيادات مديرية الصحة وإدارة مستشفى مطروح العام لتذليل أي عقبات وشرح آلية العمل خلال الفترة المقبلة.

والتقى وكيل الوزارة بعدد من المرضى والمترددين على التأمين الصحي بمطروح، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.