انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية الأحد المقبل

تطلق مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، يوم الأحد 21 يناير الجاري، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا «الجرعة الثانية».

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة ستستمر لمدة 4 أيام، حتى الأربعاء 24 يناير، في إطار حرص وزارة الصحة على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

صحة الإسماعيلية: 948 فريقا يشارك في الحملة

وأوضح مدير صحة الإسماعيلية، أنه جرى تجهيز 948 فريقا للمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال موزعين على أحياء ومراكز وقرى المحافظة، عبر ثلاث فرق «ثابتة ومتحركة وطرق الأبواب».

وتابع: «ستتمركز الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز والوحدات الصحية وأماكن التجمعات كأمام المساجد، وفي المواقف الرئيسية والميادين، وتتحرك الفرق المتحركة من شقة لأخرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين في القرى والعزب».

صحة الإسماعيلية: استهداف 235 ألف طفل بالحملة

وقال الدكتور على حطب ، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال «الجرعة الثانية» بالإسماعيلية تستهدف تطعيم حوالى 235 ألف طفل، من عُمر يوم وحتى 5 سنوات.

وناشد وكيل وزارة الصحة جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة لتلقي التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكداً أن التطعيم آمن وبالمجان، حيث يتلقى الأطفال دون سن الخامسة لقاح شلل الأطفال الفموي، قطرتان في الفم حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض.