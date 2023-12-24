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انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء.. تستمر 3 أيام

كتب:

حسين إبراهيم
01:28 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، بدء أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، في مدن وقرى المحافظة، وتستمر لمدة 3 أيام.

التطعيم متوفر في الوحدات الصحية والمستشفيات

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة والمساجد ومراكز الشباب والنوادي والميادين العامة والمدارس والحضانات، موضحا أن التطعيم عبارة عن نقطتين في الفم فقط، وهو مجاني وليس له آثار جانبية، ويتم إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

موعد انتهاء حملة التطعيم

وبحسب بيان مديرية الصحة الصادر اليوم، فإن الحملة تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، وتستهدف الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات.

ونادت مكبرات الصوت بمساجد العريش والشيخ زويد وبئر العبد اليوم، على الأهالي بشأن ضرورة التطعيم، ومساعدة الحملة في إنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.

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