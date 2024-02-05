أسعار بلايستيشن 5 في المتاجر.. اعرف المواصفات والإمكانات

صدر جهاز بلايستيشن 5 في مصر في نوفمبر 2020، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعاره تقلبًا كبيرًا، إذ كان سعر الجهاز 14 ألفا و999 جنيها، ولكن مع زيادة الطلب، ارتفع السعر إلى 20 ألف جنيه أو أكثر في بعض المتاجر، لذا نوضح أسعار بلايستيشن 5.

أسعار بلايستيشن 5 في المتاجر

تختلف أسعار بلايستيشن 5 من متجر لآخر، في الوقت الحالي، حيث تقدم بعض المتاجر تخفيضات على الجهاز، بينما يعرض البعض الآخر سعرًا ثابتًا.

وجاءت أسعار بلايستيشن 5 في الأسواق الإلكترونية على النحو التالي:

- وحدة تحكم النسخة الرقمية لبلاي ستيشن 5، سرعة فائقة، هارد SSD عالي السرعة، مدخل ومخرج مدمج، وتتبع الأشعة تصل إلى 120 إطار في الثانية مع مخرج 120 هرتز، بسعر 31 ألفا و450 جنيها.

- أتاري ماريو بلاي ستيشن 5، من جينيريك، بسعر ‎586 جنيها.

- سوني بلاي ستيشن 5 مع وحدة تحكم لاسلكية، بقرص مضغوط، بسعر 29 ألفا و800 جنيه.

- بلاي ستاشن 5 من سوني، بسعر 29 ألفا و800 جنيه.

- وحدة تحكم بلاي ستيشن 5 من سوني بذراع تحكم لاسلكي، إصدار الشرق الأوسط، بسعر 33 ألفا و999 جنيها.

- وحدة تحكم سوني بلاي ستيشن 5 مع ذراع تحكم لاسلكي Not Machine Specific، بسعر 34 ألفا و999 جنيها.

أسعار ألعاب بلاي ستيشن 5

وجاءت أسعار ألعاب بلاي ستيشن 5 على النحو التالي:

- لعبة فيديو فيفا 2023 لجهاز ألعاب بلاي ستيشن 5، بسعر 1603 جنيهات.

- لعبة ذا كرو موتور فيست، لجهاز بلاي ستيشن 5 من يوبيسوفت، بسعر 3 آلاف و999 جنيها.

- لعبة أي ايه سبورتس اف سي 24، لبلاي ستيشن 5، من الكترونيك ارتس، بسعر 3899 جنيها.

- جوست أوف تسوشيما مخرج بلاي ستيشن 5، بسعر2499 جنيها.

- ويتشر 3، إصدار كامل من وايلد هانت لبلاي ستيشن 5 من WB Games4.5، بسعر 2800 جنيه.

أسعار مستلزمات ألعاب بلاي ستيشن 5

وجاءت أسعار مستلزمات ألعاب بلاي ستيشن 5 على النحو التالي:

- اكسمايسي عجلة قيادة متعددة المحاور لذراع تحكم بلاي ستيشن 5، لملحقات العاب السباق او القيادة، بسعر 580 جنيها.

- قاعدة شحن عالمية سريعة لبلاي ستيشن 5 ميدنايت، يو إس بي، بسعر 1999 جنيه.

- قاعدة شحن ذراع التحكم بجهاز البلاي ستيشن متوافقة مع ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، قاعدة شحن دوبي بلاي ستيشن 5 مع شحن سريع خلال ساعتين، وحدة شحن عن بعد مع كابل، بسعر ‎551 جنيها.

- قاعدة شحن لذراع تحكم ديوال سينس لجهاز بلايستيشن PS5 من دوبو لمشغلات الألعاب، بسعر 490 جنيها.

- شنطة يد لجهاز بلاي ستيشن 5 من مارفيلايتس، شنطة يد ووحدة التحكم في الكتف، وواقي تخزين جهاز بلاي ستيشن 5 برو إكس بوكس ون إكس للسفر خفيفة الوزن، نايلون، بسعر 605 جنيهات.

- ذراع تحكم لاسلكي دوال سينس لبلاي ستيشن 5 من سوني، بسعر 4499 جنيها.

الإصدارات المختلفة لجهاز بلاي ستيشن 5

يتوفر بلايستيشن 5 في إصدارين مختلفين: إصدار قرص مضغوط وإصدار رقمي، ويتميز إصدار القرص المضغوط بقدرة تشغيل الألعاب من الأقراص المضغوطة، بينما يتميز إصدار الرقمي بإمكانية تنزيل الألعاب فقط.

وفي الوقت الحالي، لا توجد فروق كبيرة في الأسعار بين الإصدارين.

مميزات بلاستشين 5

يأخذك بلاي ستيشن 5 إلى عالم غامر من الألعاب، بسبب تقنية الراي ترايسينج، التي تشعرك بردود أفعال وانعكاسات حقيقية وطبيعية.

ويمكنك توصيل بلاي ستيشن 5 بجهاز التلفزيون الذي يعمل بدقة 4K حتى تستمتع بألوان واضحة وأداء ألعاب سلس على الشاشة بدقة 4K، كما يدعم بلاي ستيشن 5 تقنية المدى الديناميكي العالي HDR حتى تتمكن من الاستمتاع بألوان نابضة بالحياة وأكثر واقعية على التلفزيونات التي تعمل بالمدى الديناميكي العالي HDR.

ردود فعل حسية ومحفزات تكيفية لبلاستشين 5

يرغب مطورو بلاي ستيشن 5 من سوني، في ربط جميع عناصر الألعاب معًا بما في ذلك دراع التحكم وشاشة التلفزيون وصوت اللعبة وكل ضغطة على دراع تحكم البلاي ستيشن.

وتحاكي المحفزات التكيفية التأثير المادي لحركات اللعبة لأنها مجهزة بمستويات مقاومة ديناميكية، وتحاكي ردود الفعل الحسية وتعيد ردود الفعل عبر وحدة التحكم اللاسلكية التي تعمل بتقنية DualSense بناءً على طريقة اللعب.