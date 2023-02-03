شادي محمد يفوز على محمود أبوالدهب في «البلايستيشن» ببرنامج «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة «بلايستيشن» بين شادي محمد ومحمود أبوالدهب مدافعي الأهلي السابقين، انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد، بعد منافسة شرسة.

برنامج «كابيتانو مصر»

وقدمت قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.