«لو معاك بداية من 500 جنيه».. اعرف أسعار العائد على الودائع في بنك مصر

كشف بنك مصر عن أسعار العائد على الودائع بالجنيه المصري، اعتبارًا من 5 يناير 2024، ويمكن فتح حسابات ودائع لأجل ثابت وبإخطار سابق لمدة تتراوح بين 7 أيام وحتى سبع سنوات فأكثر، وهناك إمكانية باسترداد الوديعة في أي وقت، قبل تاريخ الاستحقاق، وفقا لمعدل الاسترداد الساري.

ويمكن الاقتراض بضمان الودائع، بحسب القواعد التي يقرها البنك، مع إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة أيضًا، ونرصد في السطور التالية، أسعار العائد التي تكون سنويًا، على الودائع لمبلغ من ألف جنيه، وحتى مليون جنيه و500 جنيه إلى مليون جنيه.

من ألف جنيه إلى مليون جنيه

- ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوما، العائد %5.375.

- ودائع لمدة 15 يوما وأقل من شهر، العائد %5.875.

من 500 جنيه إلى مليون جنيه

- ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين %6.875.

- ودائع لمدة شهرين وأقل من 3 شهور %6.875.

- ودائع لمدة 3 أشهر وأقل من 6 أشهر %6.625.

- ودائع لمدة 6 أشهر وأقل من سنة %6.375.

- ودائع لمدة سنة وأقل من سنتين %6.625.

- ودائع لمدة عامين وأقل من 3 سنوات، ومدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات، ومدة 5 سنوات وأقل من 7 سنوات، ومدة 7 سنوات فأكثر، عائد 8.125%.