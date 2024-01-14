هل بدأ العد التنازلي لشهادة الـ23.5 و27%؟.. رئيس بنك مصر يجيب

تهافت المواطنين على شراء الشهادات الجديدة مدة العام، منذ طرحها من قبل أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، بعائد يعد الأعلى في تاريخ البنوك 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، وذلك من خلال الإنترنت البنكي أو التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي أو زيارة الفروع.

وكشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاكتتاب يستمر في الشهادات الجديدة حتى شهر فبراير 2024، تزامنًا مع مواعيد استحقاق الشهادات القديمة التي تم طرحها يناير من العام الماضي 2023 بعائد 25% و22.5%.

الشهادات الجديدة من الأهلي المصري ومصر

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات الجديدة، شهدت إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من المواطنين، سواء في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر.

ومن أهم المعلومات عن الشهادات الجديدة مدة العام ذات العائد 27% و23.5%، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمانية، وهي من حق الأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

ويبدأ احتساب العائد على الشهادات الجديدة في اليوم التالي من الشراء، والعائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة.