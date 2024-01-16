أوقاف مطروح تنظم أمسيات دينية بـ50 مسجد بعنوان «السلام ومواجهة العدوان»

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح، أمسيات ثقافية دينية في 50 مسجداً بنطاق مراكز وقرى محافظة مطروح عن السلام، ومواجهة العدوان احتفاءً بشهر رجب الذي هو من أشهر الله الحرام، الذي يحرم فيها الظلم والاعتداء.

رجب شهر السلام

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن الإسلام يدعو في شهر رجب للسلام وترك العدوان في أي مكان، وتحقيق الأمن وتكريم الإنسان، وأن هذا الدين أراد الله له البقاء إلى قيام الساعة، قائلا: «من الناس من يحسن اللين ويألف الود ومنهم من لا يردعه ناصح ولا يكفه واعظ، والإسلام لا يرضى أن يكون أصحابه عجزة يضعون رؤوسهم في الرمال، يرضون لأنفسهم الدنية، حتى يفترسهم ضباع البشر، وهو دين يضرب بيد صارمة على المعتدى، ولا يرضى أن يكون أتباعه سذج».

هل كان النبي يقاتل في الأشهر الحرم

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مستشهدا بمواقف النبي صلي الله عليه وسلم، قائلا: «النبي كان معتمراً في الأشهر الحرم، وسُمع بخروجه أهل مكة، فقالوا يا محمد إنك لا تقاتل في الأشهر الحرم؟ فقال نعم، فقالوا وأسروا القول هلم فلنقاتل محمداً ولا يقاتلنا فإذا بالقرآن يتنزل»، فجاء قول الله تعالي ردا على ذلك:«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ».

القتال في الشهر الحرام

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن القتال في الشهر الحرام كبير، والأكبر منه أن يقف المسلمون عجزة لا يدافعون عن أنفسهم، قائلا: «إننا لا نسعى لفتنة ولا لشر فديننا الإسلام ودار مقامنا عند ربنا دار السلام، ولكنه سلام يحمي بيضتنا ويؤمن عوراتنا، فالقتال يبدأ مع المسلم عندما يكون مطالبا بدفع سوء سريرته، لأن الله مطلع على ما يسرون وما يعلنون، فيدفع حقد قلبه ويصرف الحسد عن عينه ويملؤه بحب الخير لغيره».