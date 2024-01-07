«أوقاف مطروح» تطلق أسبوعا ثقافيا بعنوان «إصلاح القلوب»

أعلن فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن أوقاف مطروح أطلقت نشاطا دعويا في جميع مساجدها بمختلف إداراتها الفرعية مع بداية عام 2024 الجديد بأسبوع ثقافي حول إصلاح القلوب، وغذاء الأرواح والوصل بالله.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن الأسبوع الثقافي يتضمن ببداية الليلة بموضوع حول التوبة لله ودعوة القرآن إليها، ويوم الاثنين أمسية بعنوان حسن التوكل على الله، والثلاثاء تحت عنوان جزاء الصابرين، والأربعاء يختتم بالحديث عن خلق الرضا.

التوبة النصوح

وتناول وكيل «أوقاف مطروح»، الليلة في أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في مسجد النور بالرويسات بمركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح عن التوبة ودعى القرآن الكريم إلى التوبة النصوح مستشهداً بقولة تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا»، ودعانا جميعا إلى التوبة العامة بقولة تعالى: «‏‏وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، كما دعى المسرفون على أنفسهم بالمعصية للمبادرة إلى التوبة وعدم القنوط من رحمة الله: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

تبديل السيئات بالحسنات

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الله وعد التائبين أن لا يغفر لهم وفقط بل يبدل سيئاتهم حسنات وقال تعالى: «إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»، لافتًا إلى أن التوبة طريق لإصلاح القلوب وسبب لغفران الذنوب حتى يتجلى الله علينا بسعة الأرزاق وبركة الأعمار وصلاح الأحوال، ونحن في أيام نضرع فيها لله أن يبسط لمصر الأرزاق وأن يبدل حالها لأحسن الأحوال.