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«أوقاف مطروح»: انطلاق قافلتين دعويتين بمناطق نائية بالبنجر وسيدي براني

كتب:

محمد بخات
04:32 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
قافلة براني الدعوية لعلماء ومشايخ أوقاف مطروح

قافلة براني الدعوية لعلماء ومشايخ أوقاف مطروح

أطلقت مديرية أوقاف مطروح قافلتين دعويتين برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على رأس قافلة في المناطق النائية إلى قرى البنجر في جنوب الحمام، وأخرى في سيدي براني في عمق الصحراء الغربية.

قافلتي البنجر وسيدي براني 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن قافلة جنوب الحمام برئاسة الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام، وأعضاء القافلة بمسجد قرية البنجر.

وعلى الجانب الآخر توجهت القافلة الثانية إلى سيدي براني 140 كيلو غرب مدينة مرسي مطروح بالصحراء يترأسها الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة وبصحبتهما الشيخ سعد موسى حكيم مدير إدارة سيدي براني.

وشملت القافلة مقرأة للأئمة، ولقاء الأطفال ببرنامج حق الطفل بمساجد الفتح والكبير والصحابة والرحمن ورياض الصالحين والنور والشرطة ونور الإسلام وعمرو بن العاص والزويدة.

جلسات القرآن الكريم 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن علماء وأئمة القافلتين عقدوا جلسات مقارئ الجمهور بعدة مساجد مختلفة وبحضور قيادات المديرية.

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